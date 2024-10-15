Военного-самозванца обнаружили в атакованном ВСУ российском регионе

Бойцы отряда БАРС и бойцы Вооруженных сил выявили в Рыльском районе атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курской области мужчину, выдававшего себя за военного. О задержании самозванца сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram.

По словам Смирнова, мошенник был задержан. После задержания военные обнаружили, что тот находился в розыске.

«Его передали органам полиции для дальнейшего разбирательства. Спасибо нашим защитникам за слаженность в работе и преданность своему делу!» — написал в блоге чиновник.

Ранее сообщалось о задержании в Старом Осколе мошенников, выдававших себя за бойцов «Ахмата» и собиравших пожертвования с россиян. Их удалось выследить волонтерам, которые затем вызвали настоящий спецназ «Ахмат» из Белгорода.