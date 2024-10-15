Пушилин рассказал о преимуществах освобождения Угледара и Дзержинска

Освобождение Угледара и грядущее освобождение Дзержинска (украинское название - Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) откроет положительные тактические перспективы перед российской армией на ключевых направлениях фронта.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава региона Денис Пушилин.

"Дзержинск открывает оперативный простор в направлении Константиновки и Краматорска. А если говорим об Угледаре, то здесь с учетом географического расположения, с учетом того, что город находится на возвышенности, конечно же, это создает определенные преимущества в плане того, чтобы красноармейское направление и с этой стороны также имеет все перспективы", - сказал Пушилин.

Таким образом, ключевые направления на линии боевого соприкосновения в регионе имеют серьезные тактические перспективы. В частности, по словам Пушилина, ежедневно российские войска продвигаются в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск).