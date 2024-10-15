Дроны ВСУ атаковали за ночь три региона России

В ночь на 15 октября российские системы противовоздушной обороны отбили атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале ведомства. Нападению подверглись три региона России — Курская, Белгородская и Тульская области.

Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, — говорится в публикации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки беспилотника ВСУ в хуторе Церковный на грузовой автомобиль пострадал мирный житель. Мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом передали бригаде скорой помощи, уточнил он.

Гладков также предупредил местных жителей, что Вооруженные силы Украины разбросали с беспилотника на территории Белгородской области мины «лепесток». По его данным, в районе села Красный Октябрь на мине уже подорвался легковой автомобиль. Никто не пострадал.

До этого Гладков рассказал об ударе украинского дрона-камикадзе по движущемуся автомобилю в селе Петровка. По его словам, в результате были ранены два бойца самообороны. Они самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу с баротравмами и различными осколочными ранениями. Медики оказали бойцам всю необходимую помощь.