Марочко заявил о неготовности техники ВСУ к зиме на одном из направлений

80% военной техники одного из подразделений украинской армии, воюющего на Сватовско-Кременском направлении в зоне спецоперации, не подготовлено к осенне-зимнему периоду. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Только 20% техники переведены на осенне-зимний период эксплуатации. В подразделении полностью отсутствует зимнее дизельное топливо, а зимняя охлаждающая жидкость, поставленная накануне, не соответствует техническим нормам», — сказал он, ссылаясь на слова украинского офицера, доклад которого удалось перехватить ВС РФ.

Марочко добавил, что, по словам украинского офицера, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) за свой счет приобретают зимние шины на легковые автомобили, «так как по ранее направленной заявке получил отказ из-за отсутствия этой позиции на складах».

Также Марочко сообщил, что российские артиллеристы не позволили украинской диверсионно-разведывательной группе вторгнуться на территорию Луганской народной республики у города Кременная.