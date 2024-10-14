В ОЗХО пытались поставить под сомнение выводы лаборатории Минобороны РФ

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пытались поставить под сомнение статус химической лаборатории Минобороны РФ, на результатах которой основаны выводы о фактах применения Украиной запрещенных веществ в военных целях. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, сообщает ТАСС.

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Дипломат пояснил, что на проходившей в Гааге 8 - 11 октября 107-й сессии исполнительного совета ОЗХО российская делегация распространила ноту о фактах применения Киевом химического оружия. Выводы были основаны на материалах лаборатории 27-го Научного центра Минобороны России.

В техническом секретариате ОЗХО «реакция была (…) нелицеприятной» и статус лаборатории пытались оспорить — она действовала не по заданию международной организации. Однако это, как можно понять из цитируемых ТАСС слов Тарабрина, ни к чему не привело.

9 октября РФ передала ОЗХО сведения об использовании Украиной химического оружия. По словам Владимира Тарабрина, работу провели сотрудники аккредитованной в ОЗХО химико-аналитической лаборатории Минобороны России.