Прибывшее в Одессу судно с оружием повторно попало под удар ВС России

Судно Optima, пришедшее с оружием в Одессу под флагом Палау, вновь попало под удар российской ракеты.

Как пишет издание СТРАНА.UA, в результате атаки повреждения получили суда: NS Moon под флагом Белиза и сухогруз под флагом Палау Optima.

Уточняется, что неделю назад это же судно уже было повреждено обстрелом.

Ранее «Военная хроника» проанализировала удар по судну с зенитно-ракетными средствами с боекомплектами в порту Ильичевск в Одесской области.