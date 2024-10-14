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Прибывшее в Одессу судно с западным оружием повторно попало под удар ВС России

Судно Optima, пришедшее с оружием в Одессу под флагом Палау, вновь попало под удар российской ракеты.

Прибывшее в Одессу судно с оружием повторно попало под удар ВС России
© ТАСС

Как пишет издание СТРАНА.UA, в результате атаки повреждения получили суда: NS Moon под флагом Белиза и сухогруз под флагом Палау Optima.

Уточняется, что неделю назад это же судно уже было повреждено обстрелом.

Ранее «Военная хроника» проанализировала удар по судну с зенитно-ракетными средствами с боекомплектами в порту Ильичевск в Одесской области.

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