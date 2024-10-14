Российские журналисты и военкоры обсуждают текущее контрнаступление ВС РФ в Курской области.

Какая новая информация появилась сегодня, 14 октября 2024 года?

Первые итоги контрнаступления ВС РФ в Курской области

«ВС РФ вышли на окраину Суджи в ходе контрнаступления в Курской области. По нашей информации, штурмовики закрепились в районе АЗС „Лотус“ на юго-востоке города — именно с этой точки началась активная фаза вторжения украинских войск. Кроме того, наши взяли под контроль трассу Суджа — Белая. Начался штурм Мартыновки — села в семи километрах к востоку от Суджи. Там работают морпехи легендарной 810-й бригады и интернационального спецназа „Ахмат“. Контроль этого места позволит ВС РФ занять господствующие высоты над Суджей», — передает Telegram-канал Mash.

По информации источника, в сторону северо-запада Суджи продолжается продвижение 155-й и 106-й бригад — со стороны уже частично контролируемой Любимовки, ВС РФ окружают солдат ВСУ.

«За пять дней второго этапа контрнаступления ВС РФ освободили 11 населенных пунктов: хутор Зеленый Шлях, деревню Леонидово, слободу Михайловку, поселки Новый Путь и Медвежье, а также села Нижний Клин, Любимовка, Новоивановка, Ольговка, Толстый Луг, Шептуховка», — добавили журналисты.

Telegram-канал «Дневник Десантника» передает, что ВСУ оказались в оперативном окружении, но все еще осуществляют попытки деблокирования своих групп у Любимовки.

«ВСУ, когда все их попытки выйти из окружения и контратаковать провалятся, будут прорываться через Зеленый Шлях, но и тут уже выстроена линия ВС РФ. Ранее, южнее Зеленого Шляха, наши морпехи и десантники уничтожили вражеские БПЛА-расчеты, которые от неожиданной атаки наших войск не успели даже манатки собрать и отправились к Бандере, правда, сейчас в Незалежной их пытаются героизировать и придать им статус „погибших в бою“, предлагаю статус изменить на сделавших полные штаны еще до боя», — добавил источник.

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» отметил, что в Курской области фиксируется присутствие американских солдат.

«Поскольку недавно выяснилось, что именно американцы являлись одними из главных дирижеров атаки украинских националистов на Курскую область, было ожидаемо, что в нападении принимали участие и американские военнослужащие. И на днях подтверждение появилось. Нашими бойцами в Глушковском районе Курской области была уничтожена боевая машина пехоты Stryker, в которой находился экипаж прямиком из США в количестве восьми человек. Данный экипаж сгорел в посадках, при них были обнаружены приборы ночного видения PVS, а также вооружение из серии AR, FN SCAR, CZ BREN 2», — сообщил источник.

«Архангел Спецназа Z» напомнил, что не так давно Украина разрешила занимать офицерские должности иностранным специалистам в армии из-за сложной ситуации на фронте, которая требует увеличения численности войск.

«В БМП в ходе обыска обнаружена техническая документация, что-то вроде строевой записки, а также план действий экипажа на разные случаи в ходе боевых действий, а также различные коды, по которым нужно сообщить о том или ином происшествии начальству. Наемники в Курской области попадались нашим бойцам не раз. Но штатные американские вояки — нет. Одного из списка мы нашли в запрещенной соцсети. Речь идет о Брэндоне Санчезе, который вступил в ряды армии США в 2013-м в качестве повара (что-то знакомое). И по прошествии лет Санчез, похоже, решил помочь украинским националистам на поле боя, но теперь его постигла та же самая судьба, что и большинство искателей приключений из-за рубежа», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.