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Китай решил сделать предупреждение Тайваню военными учениями

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения вокруг Тайваня, которые назвала «предупреждением» для острова.

Китай решил сделать предупреждение Тайваню военными учениями
© globallookpress.com

Об этом сообщает Bloomberg.

«НОАК начала еще несколько учений вокруг Тайваня, которые, по словам Пекина, призваны стать строгим предупреждением правительству острова о необходимости прекратить "сепаратистские действия" сил независимости Тайбэя», — передает агентство.

В учениях задействованы армия, флот, авиация и ракетные силы. Кроме того, мероприятия включают в себя отработку «блокады ключевых портов и районов» Тайваня.

Ранее китайский авианосец «Ляонин», который недавно стал героем военного видео о «готовности к бою», приблизился к берегам Тайваня. При этом китайская сторона подчеркнула, что целью авианосной группы является Западная часть Тихого океана, где состоятся военные учения.

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