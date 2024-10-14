Китай решил сделать предупреждение Тайваню военными учениями

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала масштабные военные учения вокруг Тайваня, которые назвала «предупреждением» для острова.

Об этом сообщает Bloomberg.

«НОАК начала еще несколько учений вокруг Тайваня, которые, по словам Пекина, призваны стать строгим предупреждением правительству острова о необходимости прекратить "сепаратистские действия" сил независимости Тайбэя», — передает агентство.

В учениях задействованы армия, флот, авиация и ракетные силы. Кроме того, мероприятия включают в себя отработку «блокады ключевых портов и районов» Тайваня.

Ранее китайский авианосец «Ляонин», который недавно стал героем военного видео о «готовности к бою», приблизился к берегам Тайваня. При этом китайская сторона подчеркнула, что целью авианосной группы является Западная часть Тихого океана, где состоятся военные учения.