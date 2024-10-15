ВСУ пытались атаковать школу в Донецке

Украинские войска пытались атаковать школу в Донецке при помощи беспилотника. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

"Системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" пресечена террористическая атака на учебное заведение в Кировском районе Донецка. Вблизи школы перехвачен ударный FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что беспилотник обезвредили взрывотехники на специализированном полигоне.