Российские войска поразили военный аэродром ВСУ

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили инфраструктуру военного аэродрома, склады беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника (ВСУ) в 138 районах", - говорится в сообщении.