Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала учения "Совместный меч - 2024В" вокруг Тайваня. Об этом заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ли Си.

© Lenta.ru

"Восточная зона боевого командования НОАК организовала сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска для проведения учений "Совместный меч-2024B" в Тайваньском проливе, северной, южной и восточной частях острова Тайвань", - говорится в заявлении Ли Си.

Учения нацелены на блокаду ключевых портов и территорий, говорится в заявлении.