Украина ведет с Францией переговоры о производстве оружия

Президент Владимир Зеленский сообщил о переговорах с Францией о возможности производства оружия на территории Украины. Соответствующее видеообращение глава государства разместил в своем Telegram-канале.

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По словам Зеленского, такой тип сотрудничества уже реализован с Данией.

«Новую французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств», — сказал он, отметив, что переговоры ведутся на уровне министерств.

10 октября стали известны детали переговоров Зеленского и Макрона. По словам Зеленского, во время встречи лидеры стран обсудили ситуацию на поле боя и вещи, которые могут усилить позиции Украины и защитить Европу.

2 октября Зеленский заявил о росте производства снарядов на Украине в 25 раз. Помимо этого, по его словам, возможности Украины позволяют ей производить до 4 млн беспилотников в год, и это лишь «часть нового украинского оборонного комплекса».