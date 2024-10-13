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Пентагон подтвердил передачу Израилю системы THAAD

Министерство обороны США подтвердило отправку Израилю батареи противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) для отражения потенциальной атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана на фоне эскалации напряженности в регионе. Об этом сообщил в письменном заявлении пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер.

США направят в Израиль противоракетную систему THAAD
© US Army
"По указанию президента США [Джо Байдена] министр [обороны Ллойд] Остин одобрил развертывание в Израиле батареи THAAD и связанной с ней команды американских военнослужащих, чтобы помочь укрепить израильскую противовоздушную оборону после беспрецедентных атак Ирана на Израиль 13 апреля и 1 октября. Батарея THAAD дополнит интегрированную систему ПВО Израиля. Эти действия подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и американцев в Израиле от любых дальнейших атак с применением баллистических ракет со стороны Ирана", - отметил он.

По словам генерала, "Соединенные Штаты не впервые размещают батарею THAAD в регионе".

"В прошлом году после нападения [палестинского движения ХАМАС на Израиль] 7 октября президент распорядился развернуть батарею THAAD на Ближнем Востоке, чтобы защитить американские войска и интересы в регионе. Ранее, в 2019 году, Соединенные Штаты разместили батарею THAAD в Израиле для проведения подготовки и комплексных учений по противовоздушной обороне", - заключил Райдер.

На вопрос журналистов в штате Флорида, почему было дано разрешение на развертывание THAAD, Байден ответил: "Чтобы защитить Израиль".

12 октября новостной портал Ynet сообщил, что США в кратчайшие сроки передадут Израилю систему ПРО THAAD. Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по израильской территории в ответ на убийства ключевых лиц в руководстве ХАМАС, ливанской шиитской организации "Хезболлах" и иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС). В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели, однако Израиль утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть перехвачена. 9 октября министр обороны Йоав Галант предупредил, что Израиль не отказывается от планов в ответ на ракетную атаку нанести по Ирану удар, который будет настолько "смертоносным и неожиданным", что иранцы не успеют ничего понять.

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Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск, а также городов и важных объектов от баллистических ракет, как малой дальности, так и стратегических.

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