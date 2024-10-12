Азербайджанским военным поручили усилить бдительность на границе с Арменией

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе служебного совещания в Баку поручил вооруженным силам страны поддерживать боеспособность войск на высоком уровне, повысить бдительность на границе с Арменией. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Отмечается, что Гасанов призвал армию быть готовой к принятию превентивных мер против всех возможных провокаций.

В 2022 году Азербайджан и Армения при посредничестве России, США и Евросоюза начали обсуждение будущего мирного договора, спустя два года после конфликта в Нагорном Карабахе. В конце мая прошлого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в границах бывшего СССР, то есть вместе с Карабахом.

Выступая на саммите СНГ в Москве 8 октября 2024 года, Пашинян заявил, что Армения согласна подписать мирный договор с Азербайджаном уже в этом месяце.