Турция впервые получит истребители не из США

В случае одобрения сделки, ВВС Турции могут начать использовать истребители Eurofighter, произведённые не в США, что станет прецедентом в истории страны. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

«Впервые в своей истории турецкие ВВС будут использовать истребитель не американского производства», — пишет издание.

Анкара и Берлин ведут переговоры о поставке истребителей. Турция, уже получившая согласие от Великобритании и Испании на покупку 40 ракет Eurofighter, стремится убедить в этом Германию, как заявил министр национальной обороны Яшар Гюлер. Турецкие ВВС впервые получат истребитель с радаром AESA вместе с Eurofighter, который позволит им заблаговременно обнаруживать противника.

Турция стремится уравновесить военные возможности в регионе, особенно в контексте недавнего усиления Греции за счёт приобретения французских самолётов Rafale. Тем не менее Турция не отказывается от разработки собственного национального боевого самолёта пятого поколения KAAN, что подчёркивает стремление страны к укреплению своего оборонного потенциала. При этом Турция продолжает разработку собственного боевого самолета пятого поколения KAAN и не планирует отказываться от этого проекта, подчеркивает Milliyet.

Ранее турецкие журналисты рассказали, Анкара может отказаться от российских систем ПВО С-400 ради американских F-35, чтобы усилить свое военное превосходство над Грецией. Уточняется, что в ходе переговоров о возможном возвращении Турции в программу F-35, Анкара предложила США не активировать российские системы ПВО С-400, которые были куплены ранее.