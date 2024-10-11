Взрыв в порту Одессы, выброс радиации: там уничтожены снаряды с ураном?

После ракетного удара по одному из кораблей в порту Одессы здесь вырос уровень радиации, сообщает пророссийское подполье. Как предположил его координатор Сергей Лебедев, аномальный фон указывает на уничтожение груза снарядов с обедненным ураном. Зачем НАТО поставляет Украине снаряды с сердечником из радиоактивного металла и насколько это опасно для мирных украинцев, — в материале NEWS.ru.

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По какому одесскому порту был нанесен воздушный удар

Вооруженные силы России нанесли удар по «морскому экспрессу» НАТО — контейнеровозу Shui Spirit, который перевозил боеприпасы и средства ПВО, сообщил в четверг Telegram-канал «Военная хроника». Отмечается, что судно разгружалось в порту Ильичевск Одесской области, по нему ударили ракетами «Искандер». Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

Shui Spirit стал третьим судном, которые подверглись высокоточным ударам ВС РФ, за несколько дней.

«Сегодня ночью ракеты комплекса „Искандер-М“ поразили важный для ВСУ груз — зенитно-ракетные средства с боекомплектами и, вероятно, арсенал для реактивной артиллерии. Мощная вторичная детонация говорит именно об этом», — сказано в сообщении.

О том, что в среду, 9 октября, в одном из одесских портов был потоплен контейнеровоз Shui Spirit, сообщил позднее РИА Новости и Сергей Лебедев, координатор подполья соседней Николаевской области. Правда, по данным Лебедева, корабль атаковали не ракеты, а ударные дроны «Герань». Источники, которые цитирует Лебедев, сообщили, что пламя над местом взрыва поднялось больше чем на 30 метров. Эпицентром взрыва стал некий «овраг», расположенный рядом с пристанью, вероятно, место складирования груза, снятого с борта Shui Spirit.

Когда появилась информация о повышении радиационного фона

Факт воздушного удара и нескольких взрывов в Одессе подтверждал и мэр города Геннадий Труханов, правда, без подробностей. В Telegram-канале мэр написал: «В городе снова слышны взрывы». В четверг в соцсетях появилась информация о резком увеличении радиационного фона в Одессе. Причиной мог стать ранее потопленный контейнеровоз, от которого ветер принес радиоактивное облако.

«Пожар длился всю ночь, до сих пор слегка дымит, но, по словам местных жителей, детонации не было. Радиационный фон в том районе (с. Бурлачья Балка, Совиньон) — от 20 до 30 [микрорентген в час], местами 33–35. Когда отъезжаешь подальше, сразу относительно нормальный — 11–17», — сообщил источник Лебедева.

При этом естественным, природным считается показатель от 5 до 20 микрорентген в час. Уровень в 33–35 микрорентген в час считается повышенным, но не опасным. Постоянный фоновый уровень, превышающий 120 микрорентген в час, уже всерьез угрожает здоровью человека.

«Прилет по контейнеровозу был хорош. Что там хранилось в овраге — понятия не имею. Но раз говорят, что высота пламени 30–35 метров, явно не от обломков „Герани“. Да и радиационный фон намекает на как минимум снаряды с обедненным ураном», — допустил Лебедев.

Выброс радиации можно фиксировать далеко от места аварии

Взрыв мог привести к серьезному загрязнению окружающей среды, допустил в беседе с NEWS.ru эксперт по атомной энергетике Александр Уваров.

«Статистика мала, и даже хорошо, что она мала. В рамках исследования ООН последствий использования натовских снарядов с обедненным ураном в Югославии международные инспекторы не смогли дать точной характеристики влиянию таких снарядов на окружающую среду. В случае Одессы серьезного загрязнения быть не могло, поскольку радиоактивные частицы, скорее всего, не попали в землю. Куда больший вред наносит распад урановых наконечников снарядов, которые вместо цели остались в почве», — подчеркнул эксперт.

По мнению Уварова, взрыв снарядов на складе «в овраге» теоретически — это даже лучше, чем неудачные случаи их применения на поле боя, неподалеку от населенных пунктов, потому что ущерб для окружающей среды в таком случае серьезно снижается.

«Кроме того, попадание урана в море не несет такой опасности, как при попадании в речные воды, поскольку в морской воде есть природная концентрация урана», — напомнил собеседник.

Впрочем, пока не доказан сам факт радиационной аварии, напоминает Уваров, ведь выброс радиоактивных частиц неизбежно должны зафиксировать станции мониторинга в Румынии и Болгарии — в странах, обладающих собственными АЭС. Пока не хватает данных, отметил Уваров, чтобы оценить ущерб для окружающей среды и мирных жителей.

Почему скачки радиации в Одессе могли заметить только приборы

Скачки радиации могли заметить только приборы, но не люди, считает депутат Госдумы, уроженец Одессы Анатолий Вассерман. По его мнению, всплеск радиации получился серьезный, это может нанести непоправимый вред жителям, поскольку тяжелые металлы плохо выводятся из организма.

«Обедненный уран очень слабо радиоактивен. Из него извлекают наиболее радиоактивную часть для использования в ядерных реакторах и бомбах. Остаток — уран-238 — имеет радиоактивность очень малую, и его используют в основном как бронебойные сердечники в снарядах, но когда его много, то суммарная радиоактивность получается ощутимая», — предполагает депутат.

Он не исключает, что всплеск радиоактивности в Одессе получился серьезный по сравнению с фоновым уровнем, но заметен он будет лишь на территории порта, вдали от жилой застройки.

«Думаю, что заметили эти скачки только приборы, но не люди. Обедненный уран считается тем не менее опасным. Как и все тяжелые металлы, изрядно накапливается в организме и плохо выводится, а химическая активность урана довольно высокая», — предупредил Вассерман.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пророссийское подполье активизировалось в Одессе. С ними связывают поджоги автомобилей военных и точные ракетные удары по военным целям. Сальдо заявил, что это свидетельствует о поражении Украины как на фронте, так и в тылу.

Зачем армии США и Великобритании используют боеприпасы с ураном

Снаряды с обедненным ураном состоят на вооружении стран НАТО, основные производители этих боеприпасов — США и Великобритания. Считается, что они лучше пробивают танковую броню. Во время войны в Югославии в 1990-е годы американские войска использовали снаряды с обедненным ураном. По мнению экспертов, боеприпас нанес большой ущерб здоровью мирных жителей уже после войны, хотя власти США и уверяли, что такие снаряды «абсолютно безопасны» в радиационном плане.

Лондон анонсировал поставку танковых снарядов с обедненным ураном с самого начала СВО — в марте 2022 года. Наряду с танками Challenger 2 Украина получит и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, сообщили тогда в Минобороны Соединенного Королевства.

«Такие снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники», — заявила замминистра баронесса Аннабель Голди.

Это решение вызвало резкую реакцию в России. Президент Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.

«Эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей, — заявляла тогда представитель МИДа Мария Захарова. — В Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы. Потом они долго пытались выбить компенсацию у НАТО за потерянное здоровье... Когда очнутся на Украине?»

Способна ли Украина создать грязную атомную бомбу

Ранее в блогосфере появлялась информация о планах Киева по созданию грязной бомбы. Например, о том, что Украина способна сделать такую бомбу, заявлял физик-ядерщик советник президента Курчатовского института Александр Боровой. Еще два года назад глава Минобороны Сергей Шойгу предупреждал о возможном появлении у Киева ядерного вооружения.

В феврале 2023 года Telegram-канал «Типичная Одесса» сообщил, что в порт доставили некий груз, во время приемки которого была отключена система радиоактивного мониторинга «Янтарь». По мнению авторов канала, принимавшие груз сотрудники порта получили радиоактивное облучение. Позже появилась информация о том, что в ночь на 16 февраля в порт Черноморск были доставлены шесть контейнеров (бочек) с маркировкой Made in USA, содержащих радиоактивные вещества.

Как пояснили авторы канала, систему «Янтарь» всегда отключают «при прибытии по морю любого радиоактивного груза, иначе она выдаст сигнал тревоги, произойдет сбой работы всего порта». Также стало известно, что груз принадлежал к «классу 7» (материалы, содержащие радионуклиды, в которых концентрация активности и полная активность груза превышают установленные значения).

Перевозка веществ «класса 7» сопряжена с риском радиоактивного излучения и даже ядерной цепной реакции. Согласно общепринятым международным стандартам, максимально безопасный уровень облучения составляет не более 0,2 мкЗв/ч.