TNI рассказал о слежке ВМС США за авианосцем "Адмирал Кузнецов"

Издание The National Interest сообщило о том, что ВМС США внимательно следили за авианосцем "Адмирал Кузнецов" ВМФ России во время его рейда в Средиземное море в 2011 году.

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По словам автора статьи, экс-члена Конгресса США Брэндона Вейхерта, за российским кораблем, направлявшимся к берегам Сирии, наблюдали моряки Шестого флота США. Причиной столь пристального внимания стало, якобы, опасение, что у авианосца могут возникнуть проблемы технического характера. И в этом случае американский флот был готов оказать помощь команде судна.

Советский и российский авианесущий крейсер проекта 1143.5 был построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе. Введен в эксплуатацию в 1991 году. На его бору могли базироваться 28 самолетов и 24 вертолета. В их числе Су-33, МиГ-29К и МиГ-29КУБ, Ка-27 и Ка-29. Был вооружен противокорабельными сверзвуковыми ракетами П-700 "Гранит".

В 2017 году корабль был отправлен на ремонт и модернизацию. В 2019 году на судне произошел пожар. В настоящее время ремонтные работы на авианосце продолжаются.