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Новейший российский корабль прозвали в США «зверем с ракетами»

Американский журнал The National Interest назвал новейший российский корвет проекта 22800 «Каракурт» под названием «Ржев» зверем, несущим крылатые ракеты. Он вооружен противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс» и 76,2-мм автоматической пушкой.

Новейший российский корабль прозвали в США «зверем с ракетами»
© ТАСС

«Ржев» покинул Амурский судостроительный завод и направился во Владивосток для проведения ходовых испытаний и государственных испытаний. Ожидается, что он присоединится к Тихоокеанскому флоту к началу 2026 года. Издание предполагает, что «Ржев» знаменует собой смещение акцента для российского ВМФ в сторону меньших, но высокоэффективных судов.

Тем временем Крыловский государственный научный центр разработал концепт-проект авианосца для ВМФ России. По словам гендиректора КГНЦ Олега Савченко, вопрос авианесущих кораблей постоянно находится на научном сопровождении центра.

Ранее стало известно, что в 2011 году шестой флот ВМС США следил за российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море из-за опасений, что корабль может затонуть. По словам обозревателя The National Interest, флоту приказали оказать помощь российским морякам, если крейсер пойдет ко дну.

Военные новости
Олег Савченко
Амурский судостроительный завод
Крыловский ГНЦ
Владивосток
Соединенные Штаты