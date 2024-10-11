Американский журнал The National Interest назвал новейший российский корвет проекта 22800 «Каракурт» под названием «Ржев» зверем, несущим крылатые ракеты. Он вооружен противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс» и 76,2-мм автоматической пушкой.

«Ржев» покинул Амурский судостроительный завод и направился во Владивосток для проведения ходовых испытаний и государственных испытаний. Ожидается, что он присоединится к Тихоокеанскому флоту к началу 2026 года. Издание предполагает, что «Ржев» знаменует собой смещение акцента для российского ВМФ в сторону меньших, но высокоэффективных судов.

Тем временем Крыловский государственный научный центр разработал концепт-проект авианосца для ВМФ России. По словам гендиректора КГНЦ Олега Савченко, вопрос авианесущих кораблей постоянно находится на научном сопровождении центра.

Ранее стало известно, что в 2011 году шестой флот ВМС США следил за российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море из-за опасений, что корабль может затонуть. По словам обозревателя The National Interest, флоту приказали оказать помощь российским морякам, если крейсер пойдет ко дну.