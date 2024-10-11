«Калашников» испытал «Голиафа» в зоне СВО

Российский квадрокоптер «Голиаф» успешно испытали в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«Комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Голиаф" концерна "Калашников" успешно завершил апробацию в зоне проведения специальной военной операции. В дальнейшем рассматривается возможность оснащения такими комплексами первых ступеней тактического звена силовых структур для эффективного выполнения боевых задач», — говорится в сообщении.

Беспилотник предназначен для ведения разведки в режиме реального времени. Также «Голиаф» может следить за целью по команде оператора и поражать небронированные цели. Аппарат весом более 1 килограмма способен выполнять задачи в любое время суток. Для управления квадрокоптером используют пульт разработки концерна.

В «Калашникове» подчеркнули, что при создании дрона конструкторы учли все замечания и рекомендации участников СВО. В частности, аппарат получил режим возврата к точке старта при потере связи. Кейсы для транспортировки «Голиафа» выпускают в двух исполнениях: с шестью аппаратами и одним. Обе модели оснащены встроенной системой подзарядки.

В сентябре стало известно, что российские специалисты проводят испытания FPV-дрона «Гортензия», оснащенного противотанковым гранатометом РПГ-26 «Аглень» с системой донаведения. Аппарат может стрелять с высоты 100-150 метров.