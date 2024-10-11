Российские военные уничтожили антенны Starlink ВСУ

Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявил замаскированные спутниковые антенны Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщило Министерство обороны, передает РИА Новости.

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В ведомстве уточнили, что антенны Starlink были уничтожены с помощью ударных FPV-дронов. Как отметили в МО, расчет ударных беспилотников работает парой. В то время как первый номер готовит ударный дрон к запуску, второй номер наблюдает за целью. После запуска FPV-дрона, второй номер корректирует полет дрона для точного наведения на цель.

18 сентября сообщалось, что Росгвардия уничтожила станцию спутниковой связи Starlink, которую использовали ВСУ в Черниговской области.