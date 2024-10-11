Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ

Самоходные гаубицы "Мста-С" Западной группировки ВС РФ в ходе выполнения боевых задач уничтожили 120-миллиметровый миномет и сорвали ротацию ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этот раз разведчиками группировки войск "Запад" на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции с помощью беспилотных летательных аппаратов было выявлено скопление живой силы и вооружения ВСУ. Координаты целей были переданы на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения. Артиллерийские расчеты огнем из 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили 120-миллиметровый миномет и сорвали проведение ротации подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью комплексов беспилотных летательных аппаратов. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в их уничтожении.