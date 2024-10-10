ВС РФ в Николаеве уничтожили производство БПЛА с иностранными специалистами

В Николаеве нанесена серия ударов по цеху производства водных беспилотников и БПЛА самолетного типа, где работали иностранные специалисты, что привело к мобилизации военных и СБУ, а также многочисленным прибывающим каретам скорой помощи.

Как передает РИА «Новости», координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что первый взрыв произошел около 11.45 в районе завода ЧСЗ и был слышен даже в отдаленных районах города.

«Прилет был по цеху, где производились БПЛА самолетного типа, а также собирались водные беспилотники», - сообщил Лебедев.

После взрыва к заводу направилось множество военных машин и сотрудников СБУ, улица Индустриальная была перекрыта блокпостами. По словам Лебедева, среди пострадавших были иностранные специалисты, участвовавшие в производстве и испытаниях беспилотников. Второй удар был нанесен в 12.05, после чего в сторону завода отправилось множество карет скорой помощи.

Лебедев предоставил фотографии, на которых запечатлен большой столб темного дыма, возвышающийся над местом происшествия.