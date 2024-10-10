На Сахалин прибыл корабль «Подольск»

Новый пограничный патрульный корабль (ППК) «Подольск» проекта 22120 «Пурга» прибыл в порт Невельск на юге Сахалина, где состоялась торжественная встреча ППК. Корабль будет обеспечивать безопасность в пограничной зоне, сообщили ФСБ России по Сахалинской области.

© Судостроительная фирма «АЛМАЗ»

«Экипаж корабля совершил переход по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск — Петропавловск-Камчатский — Невельск, преодолев за месяц более 7 тысяч миль, более 3 тысяч из которых по Северному морскому пути», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что «Подольск» стал первым кораблем проекта 22120, оснащенным шестиствольной артиллерийской установкой АК-306М калибра 30 миллиметров.

Многоцелевой пограничный корабль ледового класса «Подольск» стал девятым кораблем проекта 22120. ППК заложили в 2022 году на судостроительной фирме «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Корабли этого проекта предназначены для защиты и охраны государственной границы, внутренних морских вод и территориального моря. Помимо АК-306М, корабли несут крупнокалиберные пулеметы.

Ранее стало известно, что Балтийский флот России получил новый пожарный катер ПЖК-1162, который предназначен для тушения пожаров на кораблях, судах и береговых объектах.