США считают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут контролировать территории в Курской области в течение нескольких месяцев. Мнением о сроках операции ВСУ поделились американские чиновники в интервью Bloomberg.

По словам источников агентства, украинские силы получают более стабильные поставки артиллерийских боеприпасов после месяцев их нехватки. Отмечается, что этому способствовала инициатива Чехии по доставке боеприпасов и помощи США и Франции.

Согласно данным агентства, союзники Украины считают, что украинский лидер Владимир Зеленский, возможно, «готовится занять более гибкую позицию», изучая способы завершить конфликт.

Герасимов обещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

Кроме того, высокопоставленные официальные лиц США добавили, что украинское руководство в настоящее время пытается выбрать тактику на зиму, а также начинает планировать действия на следующий год.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн оценил план атаки президента Украины на Курскую область. Эксперт с иронией назвал план Зеленского «замечательной идеей», которая заключалась в отправке войск в российский регион. По мнению Макговерна, из-за этого украинский лидер ускорил наступление России в Донбассе.