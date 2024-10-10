Monde раскрыла детали взаимодействий Украины с террористами в Мали

Украинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с начала 2024 года, Киев занимается обучением террористов.

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Об этом сообщает французская газета Monde со ссылкой на источники.

«(Боевики – прим. ред.) CSP приехали обучаться к нам на Украину, а еще большая группа наших инструкторов отправилась (в регион Сахеля в Африке – прим. ред.)», — приводит издание слова источника, который близок к ГУР МО Украины.

Он отметил также, что инструкторы до сих пор находятся в регионе.

Как отмечает Monde, связи малийских боевиков с Украиной начали активно развиваться после взятия армией Мали города Кидаль в ноябре 2023 года. Сообщается, что в начале 2024 года несколько боевиков CSP-DPA отправились на Украину, где учили обращаться с беспилотниками, а также познакомили террористов с их производством.

Источники Monde отметили, что политика Украины остается прежней: «бороться с группой «Вагнер», где бы она ни находилась».

В начале октября глава МИД страны Абдулай Диоп заявлял, что расследование Мали о сотрудничестве Украины с террористами не должно занять много времени, результаты будут своевременно опубликованы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бандитизмом взаимодействие украинцев с террористическими организациями в Мали и других странах, где идет борьба с законным правительством. Дипломат отметил, что работа Украины с террористами доказана на фактах.