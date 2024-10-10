В Германии призвали вернуть всеобщий воинский призыв

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил о необходимости вернуть в Германии «как можно скорее» всеобщий воинский призыв. Его слова приводит газета Bild.

По мнению политика, сейчас мир изменился, ситуация кардинально отличается от того, что было в 2011 году, когда была отменена обязательная военная служба, и для защиты Германии нужен «совершенно другой бундесвер».

«Что нужно? Это средства для бундесвера, четкая организация, беспилотники... разумеется, воинская повинность. Как можно скорее», - уверен Маркус Зедер.

Ранее пресс-служба Белого дома распространила совместное заявление США и ФРГ, в котором говорится о планах Вашингтона разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 году. Речь идет в том числе о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и неназванном экспериментальном гиперзвуковом оружии.

В свою очередь президент России Владимир Путин предупредил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ракет малой и средней дальности