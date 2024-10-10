Российские танкисты уничтожили укрепления ВСУ под Угледаром

Минобороны сообщило об уничтожении экипажем российского танка укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе под Угледаром, передает ТАСС.

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«Экипажи танков Т-80БВМ общевойскового объединения группировки войск "Восток" обеспечивают дальнейшее продвижение штурмовых подразделений под Угледаром», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что российские военные атаковали врага, который располагался в лесополосе, с закрытых огневых позиций.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что российские войска, освободив Угледар, усилили обвал фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, остается не так много преград для армии России для того, чтобы перейти реку Днепр и пойти на Киев.