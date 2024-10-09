В ЛНР рассказали об уничтожении опорного пункта ВСУ под Северском

Опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен близ Северска. Об этом сообщил полковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Северо-западнее населенного пункта Ивано-Дарьевка при помощи ВКС РФ был нанесен удар по ротному опорному пункту вооруженных формирований Украины, расположенному на господствующей высоте. Большая часть фортификаций была уничтожена вместе с личным составом, вооружением и военной техникой», — написал эксперт.

По его словам, ВСУ, находясь на этой высоте, контролировали часть дороги Ивано-Дарьевка-Верхнекаменское и удерживали участок линии фронта вдоль реки Сухая Плотва.

Ранее Марочко заявил, что украинские военные численностью до трех тысяч могут попасть в огневой мешок под Северском в Донецкой народной республике. Как рассказал эксперт, военным ВС России удалось прорвать оборону близ населенных пунктов Серебрянка и Григоровка. Помимо этого, боевые действия идут юго-западнее Кременной близ Северска.