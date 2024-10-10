В Ростовской области за ночь сбили 10 беспилотников

В течение ночи в Ростовской области уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

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Он отметил, что беспилотники были сбиты, а также подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Губернатор подчеркнул, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

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10 октября глава администрации Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над территорией региона сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

Накануне Богомаз также сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны России обнаружили и ликвидировали беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью. По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее на Украине приостановили производство беспилотников.