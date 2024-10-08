Белоусов провел переговоры с премьером Буркина-Фасо

Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел переговоры с премьер-министром Буркина-Фасо Апполинером Кьелемом де Тамбелой. Об этом сообщили в ведомстве РФ.

Основной темой переговоров стали актуальные направления взаимодействия России и Буркина-Фасо.

«Мы очень ценим дружественный характер наших отношений, сложившихся форм сотрудничества между нами. Российско-буркинийские отношения основаны на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга и в последние годы приобрели позитивную динамику», — сказал на встрече Белоусов.

Премьер Буркина-Фасо поддержал слова главы МО РФ, отметив, что «искренне рад тем отношениям, которые сейчас выстраиваются между странами».