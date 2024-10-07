В США испытали "вечный" беспилотник

В США прошли испытания беспилотного летательного аппарата, способного в теории находиться в небе вечно. Как проинформировала компания Skydweller Aero, разрабатывающая данный проект, БЛА Skydweller совершил два длительных полета, один продолжительностью 16 часов, другой - 22,5 часа.

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Отмечается, что испытания должны были продемонстрировать способность аппарата оставаться в воздухе в течение нескольких недель или даже месяцев, подзаряжая батареи при помощи солнечной энергии. Проведенные тесты подтвердили потенциал данной разработки: длительный автономный полет с минимальным вмешательством человека вполне возможен.

По словам генерального директора Skydweller Aero Роберта Миллера, эти испытания знаменуют новую эру в развитии автономной авиации.

"Мы достигли важной вехи на пути к возможности вечного полета с использованием солнечной энергии, аккумуляторных батарей и сверхлегких конструкций из углеродного волокна", - добавил президент компании Барри Мацумори.

Аппарат Skydwelle имеет размах крыла 72 метра и весит около 2550 килограммов. В движение его приводят четыре пропеллера, установленные на горизонтальном стабилизаторе, фюзеляже и крыльях. Он был переоборудован из самолета Solar Impulse 2, который компания приобрела в 2019 году. Этот самый Solar Impulse 2 ранее установил мировой рекорд по самому продолжительному беспосадочному полету с использованием возобновляемых источников энергии. После превращения в беспилотник аппарат впервые поднялся в воздух в 2020 году, а первый автономный полет совершил в феврале прошлого года.

Кстати, испытания финансируются правительством США в рамках изучения военными возможностей БПЛА. В 2021 году ВМС США предоставили Skydweller Aero контракт на исследования и разработки на сумму 5 миллионов долларов. Компания также привлекла значительный объем капитала от венчурных фирм.

Такого типа аппараты предполагается использовать в сверхдлительных миссиях с большой полезной нагрузкой, например, для патрулирования исключительной экономической зоны, мониторинга военно-морской активности, борьбы с пиратством и контрабандой наркотиков.