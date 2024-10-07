В России назвали три области создания буферной зоны для защиты от ВСУ

Россия будет вынуждена взять под контроль Днепропетровскую, Сумскую и Черниговскую области для обеспечения безопасности, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мы с вами, к сожалению, наблюдаем постоянно террористические атаки на гражданские объекты в приграничных районах нашей страны. Руководство неоднократно заявляло о том, что мы вынуждены будем принимать соответствующие меры по созданию буферной зоны для обеспечения безопасности в наших регионах. Значит, мы вынуждены будем освобождать от ВСУ эти регионы для обеспечения безопасности наших регионов, и мы об этом предупреждали. Под этими регионами я имею в виду, и это мое мнение, Днепропетровск, Сумскую и Черниговскую области, откуда были совершены террористические атаки на Курскую область, откуда совершаются постоянные обстрелы Белгородской, Брянской, Курской областей, других областей страны», — высказался депутат.

По словам парламентария, этот вопрос необходимо решать, а для его решения остается только один способ — контроль над территорией и создание там демилитаризованной зоны.

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