Пули и бомбы: Как мир пережил год после нападения ХАМАС на Израиль

Ровно год назад, ранним утром 7 октября 2023 года, члены палестинской вооруженной группировки ХАМАС при поддержке союзников из "Палестинского Исламского джихада" (признана в России террористической организацией - прим. "РГ") хлынули через границу Газы в Израиль, убив 1195 и взяв 254 человека в плен. Самому младшему из заложников было девять месяцев, старшему - 80 лет. Среди похищенных иностранцев больше всего было граждан Таиланда - 54 человека. 12 заложников имели гражданство США и Германии соответственно, шесть - России. Год спустя около 100 человек все еще находятся в плену, 117 освобождены, остальные погибли. 7 октября ХАМАС, начиная с 6.29 утра, выпустил не менее трех тысяч ракет и снарядов по Израилю. Нападение было названо "самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста".

Нападавшие без труда пересекли ограждение безопасности, окружающее Газу, через проделанные в разных точках отверстия. Газета Haaretz сообщила, что они намеревались организованно бежать обратно в анклав из окрестностей кибуцев Беэри, Кфар-Азза и Кисуфим. В ответ армия Израиля открыла артиллерийский огонь по пограничному ограждению, очень близко к некоторым из этих общин, убив многих нападавших. Израиль уже на следующий день ответил волнами жестоких и массированных авиаударов по сектору Газа, которые не прекращаются по сей день. В палестинском анклаве, в котором до 7 октября прошлого года, по данным ООН, 80 процентов населения жили в нищете, началась война. Она переросла в настоящую бойню, которая, по информации минздрава Газы, унесла жизни более 41,8 тысячи палестинцев, около 60 процентов из них - женщины и дети. Это примерно два процента всего довоенного населения сектора Газа. Половина всех домов в секторе повреждены или разрушены, также как и 80 процентов коммерческих объектов и 85 процентов школьных зданий. На их восстановление уйдут сотни миллиардов долларов.

В мае в ООН подсчитали, что под завалами, вероятно, находится 10 тысяч погибших палестинцев, и может потребоваться до трех лет, чтобы извлечь все тела. Израильские чиновники оправдывали удары по школам и больницам в Газе тем, что бойцы ХАМАС использовали их в качестве баз и для хранения оружия. Хотя ежедневно приходят сообщения, что подавляющее большинство убитых в называемых Израилем "оплотах группировки" составляют местные жители и перемещенные лица. Бомбы и пули Израиля, а также преднамеренное блокирование поставок гуманитарной помощи сделали жизнь в секторе Газа невыносимой. С 7 октября произошло более тысячи жестоких нападений на палестинцев со стороны израильских поселенцев на Западном берегу, отмечает издание Vox. За год война в секторе Газа также переросла в крупный региональный конфликт, после того как союзники ХАМАС в Ливане, Иране и Йемене нанесли ответный удар по Израилю.

Атака на кибуцы и музыкальный фестиваль

Среди погибших в результате нападения ХАМАС израильтян были дети, старики, семьи, убитые в своих домах в кибуцах - израильских общинах, а также 364 молодых человека, приехавших на музыкальный фестиваль Нова. Он проводился в Реиме недалеко от границы Израиля и Газы на открытой пустынной местности при минимальном количестве охраны. На беззаботных и разогретых горячительными напитками некоторых молодых людей, съехавшихся на рейв-вечеринку из многих стран, была устроена охота. Их расстреливали, когда они бежали от танцевальной площадки по пустыне врассыпную, брали в заложники, кидая тела в пикапы и армейские джипы. Западные СМИ задокументировали отдельные факты насилия нападавших в отношении молодых женщин. Все мировые СМИ обошла фотография полуобнаженной немецкой девушки, бездыханно лежащей в кузове пикапа рядом с улыбающимися вооруженными людьми. Во время своих атак в Израиле ХАМАС выбрал в качестве мишени людей более 40 различных национальностей. Среди этих жертв были многочисленные иностранные граждане, которые приехали на музыкальный фестиваль. В заложниках оказались граждане Израиля, России, Канады, Франции, Германии, Британии, Таиланда, Непала и ряда других стран, что отражает глобальные последствия атаки. Позже мировые СМИ обошли кадры вызволения из плена пожилых женщин, которые не являлись российскими гражданками, но благодарили Москву за миротворческие усилия по их спасению.

Смертоносное нападение ХАМАС, приведшее к сотням убитых, дало "индульгенцию" премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на проведение жестокой карательной операции с непрекращающимися мощными авиаударами в секторе Газа с помощью американских и британских снарядов, когда только за первые два месяца бомбардировок были убиты семь тысяч палестинцев. Израиль начал наземное вторжение три недели спустя и приказал всем 1,1 миллиона человек, проживающим на севере анклава, эвакуироваться на юг в целях безопасности. За этот год перемещенными лицами стали почти все 2,3 миллиона палестинцев, до войны проживавших в анклаве.

По оценке ЦАХАЛ, в Израиль вторглись около трех тысяч палестинских комбатантов, тысяча из которых была уничтожена израильскими военными в течение первых двух дней боев. Атака ХАМАС, молниеносная, четко организованная и скоординированная, потрясла мир. При этом рейд был хорошо просчитан. Атака произошла в 50-летнюю годовщину Судного дня - вторжения ряда арабских стран в Израиль и накануне еврейского нового года и двух религиозных праздников Симхат Тора и Шмини Ацерет. Наконец, в Шаббат, когда евреи не могут трудиться и должны отдыхать, чествуя субботу. Позже выяснится: лидеры ХАМАС месяцами планировали нападение на Израиль именно в Шаббат.

Среди тех, кто оставался в плену после серии обменов между ХАМАС и Израилем, были два россиянина с двойным российско-израильским гражданством. Андрея Козлова 8 июля вместе с тремя заложниками освободили солдаты Армии обороны Израиля. Тело Александра Лобанова и еще пяти заложников было найдено 31 августа возле города Рафах в секторе Газа. Жена Александра обвинила израильские власти в том, что они за эти долгие и мучительные месяцы не вызволили из плена ее мужа и демонстративно отказалась встречаться с Нетаньяху, который приехал к ее дому с извинениями.

Жена взятого в заложники Александра Лобанова обвинила израильские власти в том, что они за долгие месяцы не вызволили из плена ее мужа и демонстративно отказалась встречаться с Нетаньяху, который приехал с извинениями.

Палестинская группировка активно противостояла Израилю с 2000-х годов, когда взяла под контроль сектор Газа, изгнав из него Организацию освобождения Палестины. С момента прихода к власти ХАМАС, при поддержке со стороны Ирана оружием и финансированием, вел несколько войн с Израилем, выпустил тысячи ракет и осуществил множество смертоносных атак. Израиль проводил успешные крупномасштабные военные операции в Газе, в том числе - "Литой свинец" в 2008 году, "Столп обороны" в 2012 году и "Защитная грань" в 2014 году. Но неожиданный, хорошо организованный рейд, который, к слову, моделировался в палестинских СМИ за месяц до этого, стал настоящей пощечиной для израильских властей, военных и хваленых спецслужб, в первую очередь, Моссада и Шин Бет. Обладая колоссальными техническими возможностями прослушки и наблюдения, обширной сетью агентуры в соседних арабских государствах и иранских прокси-группировках, израильские силовики попросту не удосужились принять как сам факт нападения ХАМАС, так и просчитать его последствия. Иными словами, проспали его, уверенные в своей силе, мощи и полном контроле над вопросами безопасности, за что были нещадно раскритикованы в стране и в мире.

Нетаньяху игнорирует США и не собирается уходить

И вот что любопытно: никто из министров и высокопоставленных представителей спецслужб Израиля за этот год не понес наказания за то, что допустил столь молниеносное и сокрушительное нападение ХАМАС на Израиль. Крайними сделали некоторых армейских командиров, которых отправили в отставку без судебного преследования.

Война переросла в настоящую бойню, которая, по информации минздрава Газы, унесла жизни более 41,8 тысячи палестинцев, около 60 процентов из них - женщины и дети.

С Нетаньяху как с гуся вода. Он и извинился за "допущенные просчеты" лишь на девятый месяц после смертоносного нападения. Сделав это, как было видно на экранах ТВ, с трудом, нехотя, превозмогая себя. Вовсе не собирается уходить в отставку, хотя едва ли не каждые выходные многотысячные толпы митингующих во главе с родственниками остающихся в живых заложников и погибших пленников, которые удерживаются 12 месяцев в плену ХАМАС, требуют от него набраться мужества и оставить свой пост. Но уход в отставку и смена премьера неизбежно повлекут за собой расследование спущенных на тормозах трех дел о коррупции в отношении Нетаньяху.

Западные страны оказали Израилю беспрекословную поддержку после нападения 7 октября. Однако после года жестокого, обостряющегося конфликта, "войны на убой", большинство из них, прислушавшись к ООН, правозащитникам, журналистам, требуют прекращения боевых действий в Газе на фоне растущего ужаса от числа жертв среди мирного населения. ООН и гуманитарные организации говорят, что Газа испытывает острую нехватку продовольствия и других предметов первой необходимости, в анклаве зафиксированы вспышки инфекций. Это особенно остро ощущается на севере Газы, куда крайне сложно доставлять помощь с юга. Система здравоохранения Газы находится в состоянии коллапса. Медицинские учреждения перегружены огромным количеством раненых и испытывают нехватку персонала, медицинских принадлежностей, топлива и воды. Южная Африка возбудила продолжающееся дело о геноциде против Израиля в Международном суде (МУС) в Гааге, поддержанное, среди прочих, Испанией, Ирландией и Бельгией. Израиль настаивал на том, что действует в соответствии с международным правом и обвинил МУС в предвзятости. В СМИ регулярно появляются сообщения о жестокости израильских солдат на Западном берегу и во время рейдов в Газе. Так, в июне израильские солдаты, маскируясь под перемещенных лиц, осуществили жестокую зачистку в Нусейрате.

Власти Газы объявили, что 274 человека, включая 64 ребенка и 57 женщин, были убиты, более 400 получили ранения, а 89 жилых домов и зданий были разбомблены во время рейда.

Бесплодные призывы к миру

Переговоры о заключении перемирия между Израилем и ХАМАС, проводимые при посредничестве США, Египта и Катара, не только не увенчались успехом, но находятся в беспросветном тупике и больше напоминают бесплодные попытки пробить кулаком бетонную стену. Принуждение к миру ХАМАС, который разъярен после убийства большинства своих руководителей, и Израиля с его ультиматумами и постоянно меняющимися условиями при заключении сделки спустя год после нападения является неразрешимой задачей. Попросту говоря, урегулирование путем переговоров кажется более далеким, чем когда-либо. Катастрофически безграмотное предложение разрешения конфликта Америкой не только не смогло остановить кровопролитие, но и нанесло серьезный ущерб и без того подорванному авторитету Вашингтона, считающего себя гарантом международного порядка.

Как США могут утверждать, что отстаивают международное право в Донбассе, спрашивают многие эксперты, когда они позволяют своему союзнику в Иерусалиме совершать зверства? При этом показательно отношение Нетаньяху к администрации Байдена и лично к главе Белого дома. 74-летний израильский премьер не просто игнорирует советы и наставления "большого брата", но время от времени просто насмехается над 81-летним президентом США, не скрывая, что ждет возвращения в Белый дом "друга Трампа".

Дошло до того, что весной уязвленный Джо Байден, который, похоже, неспособен или не желает сказать "нет" Биньямину Нетаньяху, почти три недели не общался с ним. У европейцев же попросту нет рычагов давления, которые потенциально есть у США, кроме озвучивания стандартных дипломатических заявлений или больше похожих на пиар попыток время от времени активизировать миротворческие усилия.

Ближний Восток на грани

Нетаньяху за этот год столкнулся не только с постоянными многотысячными митингами по выходным, которые часто заканчиваются применением слезоточивого газа в отношении тех, кто требует подписания соглашения с ХАМАС. Но и с отчаянным сопротивлением двух своих министров-радикалов, которые сами являются поселенцами: главы минфина Бецалеля Смотрича и министра безопасности Итамара бен Гвира. Лидеры двух влиятельных партий, они время от времени угрожают развалить коалиционное правительство, если Нетаньяху подпишет сделку о прекращении огня на невыгодных для Израиля условиях.

Израильский кабинет министров крайне поляризован: правительство единства, сформированное после атак 7 октября, рухнуло, когда Бени Ганц, влиятельный политик и главный соперник Нетаньяху, потребовал представить план послевоенного обустройства сектора Газа. Нетаньяху в резкой форме отказался сделать это, и Ганц немедленно покинул военный кабинет, в котором ключевые решения, кроме него и премьера, принимал министр обороны Йоав Галлант. Последние два месяца в израильских и арабских СМИ регулярно появлялись сообщения о непреодолимых разногласиях Нетаньяху и Галланта по вопросу ужесточения израильских атак в Газе и Ливане, и скорой отставке главы минобороны.

"Куда движется Израиль, когда единственный горизонт, который предлагают его лидеры, - это война? - задавалась вопросом газета Haaretz накануне годовщины нападения. - Мы можем только надеяться, что в наступающем году нас благословит глубокая смена руководства и новое видение страны".

Некоторые чиновники в израильском правительстве хотят использовать нападение на Ливан и уничтожение многочисленных командиров ХАМАС и "Хезболлы" для перекраивания геополитической карты Ближнего Востока. Они утверждают, что атаки баллистических ракет Ирана на Израиль, которые были проведены в апреле и начале октября, дают еврейскому государству большую легитимность для прямой атаки на Исламскую Республику, а не только для нападения на иранских доверенных лиц.

В итоге Израиль столкнулся с тем, что предсказывали эксперты вскоре после нападения 7 октября: с войной на несколько фронтов. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене продолжают угрожать Израилю, мировому судоходству и военно-морским силам США в Красном море, показывая, как можно в одночасье "потрепать" мировую экономику. В сентябре политическое и военное руководство Израиля признало, что не сможет уничтожить "Хезболлу", когда огласило свои ограниченные цели по проведению операции "Северные стрелы".

По замыслу Нетаньяху, жители северного Израиля должны вернуться в районы, подвергшиеся атаке "Хезболлы" после 7 октября. О Газе, напротив, премьер-министр Израиля говорит, что война должна продолжаться до "полной победы" над ХАМАС. У Израиля есть почти непреодолимое преимущество перед "Хезболлой" и Ираном в области дальних воздушных атак, передовых технологий и шпионажа. Однако теперь, когда израильские войска вступают в Ливан, их военное преимущество может уменьшиться. На земле эта противостоящая им военизированная группировка может развернуть бойцов, закаленных годами сражений в Сирии, которые прорыли сети туннелей в холмистой местности, где они знают каждый ее метр, отмечает Guardian.

За этот год стало понятно, что Нетаньяху оказался жестче и агрессивнее даже крайне решительного премьер-министра времен основания Израиля, уроженки Киева Голды Меир, которая сыграла решающую роль в переломе хода войны Судного дня и смертоносном ответе еврейского государства на нападение арабских стран в 1973 году. Нынешний израильский премьер без всяких колебаний давал зеленый свет на устранение руководителей противоборствующих Израилю прокси-иранских группировок. Нетаньяху обещал, что будет уничтожен каждый член группировки. За последние недели и месяцы израильские военные и спецслужбы ликвидировали практически всю верхушку ХАМАС и около 20 высокопоставленных деятелей "Хезболлы", включая ее многолетнего лидера шейха Хасана Насраллу. Он был одним из последних, оставшихся в живых основателей "Хезболлы", переживших более 40 лет конфликта с Израилем.

Нападение ХАМАС навсегда изменило регион и мир. Его последствия еще предстоит полностью раскрыть и осознать. Прошедший год войны стал адом для палестинцев, кошмаром для израильтян и жителей ряда вовлеченных в конфликт стран. Никто не знает, что Нетаньяху подразумевает под "уничтожением" ХАМАС. Он никогда толком этого не объяснял. Как показывает драматическая военная эскалация последних нескольких недель, последствия 7 октября распространяются все шире и шире.

Действия Израиля указывают на то, что будущее сектора Газа - это долгосрочная военная оккупация. В Ливане за год тлеющий трансграничный конфликт перерос в полномасштабную войну, в которую могут быть втянуты Иран и США. Ведутся прямые военные действия между Израилем и Ираном, покровителем "Хезболлы". В мире витает предчувствие крупномасштабной войны, которое может охватить самую горячую точку планеты - Ближний Восток. Сейчас он крайне небезопасен, оказался на грани общерегиональной катастрофы. Перейдет ли он за эту грань, еще предстоит увидеть. Спустя год после атак ХАМАС на Израиль ситуация кажется более нестабильной, чем когда-либо.

P.S. О нападении на кибуцы и его жертвах

Сотни деревьев в Нью-Йорке в преддверии годовщины нападения были украшены желтыми лентами в память об американских заложниках, которые погибли или все еще удерживаются в плену в секторе Газа. Одной из жертв атаки стал Хаим Кацман, 32-летний гражданин США и Израиля, который получил докторскую степень в Вашингтонском университете в 2021 году, но работал в еврейском государстве. Кацман погиб, защищая соседа во время нападения ХАМАС на их кибуц. Еще двумя американскими жертвами нападения стали 50-летняя Дебора Матиас и ее 49-летний муж Шломи, которые погибли, когда защищали своего 16-летнего сына Ротема во время атаки ХАМАС.

Оба были музыкантами. Несмотря на ранение в живот, Ротем остался жив. Йони Саадон, один из выживших после атаки на музыкальный фестиваль Нова, рассказал The Sunday Times, что он спрятался под телом женщины, которая была застрелена в голову, и размазал по себе ее кровь, чтобы выглядеть мертвым. "Я видел эту прекрасную женщину с лицом ангела и восемь или десять бойцов, которые избивали ее, - рассказал Саадон изданию. - Она кричала: "Прекратите! Я все равно умру от того, что вы делаете, просто убейте меня!".

Нир-Оз, кибуц, в котором сейчас проживают всего два человека, понес наибольший ущерб от нападения ХАМАС. Свет в его почтовом отделении выключен, а пол покрыт пылью, пишет Guardian. На многих металлических ящиках с именем каждой семьи теперь есть новые этикетки: красные и черные наклейки с надписями "убит" или "заложник". Кибуц Нир-Оз в пересчете на душу населения перенес больше всего душевных страданий, разрушений и кровопролития, отчасти потому, что подавленная израильская армия "забыла" о нем. Солдаты не появлялись в течение нескольких часов, к тому времени все бойцы ХАМАС, а затем и потоки мирных жителей и мародеров ушли из общины. Уцелевшие отнюдь не собираются возвращаться в этот некогда "общинный рай". Ущерб здесь настолько велик, что, по оценкам, потребуется не менее трех лет, чтобы сделать его пригодным для проживания.

Действия Израиля указывают на то, что будущее сектора Газа - это долгосрочная военная оккупация.