Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иран не нанес никакого ущерба израильским авиабазам, обстреляв их ракетами. Это доказывают «оперативные достижения» в секторе Газа и Бейруте. Галанта цитирует РИА Новости.

Галант посетил авиабазу Неватим, по которой иранские вооруженные силы нанесли ракетные удары.

Военачальник заявил, что «ни одна эскадрилья не пострадала, ни один самолет не был поврежден». По его словам, иранский обстрел не помешает Тель-Авиву проводить дальнейшие операции.

«Тому, кто думает, что, пытаясь навредить Израилю, можно удержать нас от принятия мер, стоит взглянуть на наши оперативные достижения в Газе и Бейруте», — заявил Галант.

По его словам, ответ на иранскую атаку последует «в подходящем месте и в подходящее время».

Ранее американский военный аналитик предупредил, что до сих пор Израиль сталкивался с противниками, не имеющими систем ПВО и современных дальнобойных ракет. Ситуация кардинально изменится в худшую для Израиля сторону, если он ввяжется в войну с Ираном.