Над регионом РФ сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.
Пострадавших и разрушений нет.
"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - добавил Богомаз.