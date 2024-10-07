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Над Брянской областью сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Над регионом РФ сбили беспилотник
© РИА Новости
"Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он.

Пострадавших и разрушений нет.

"Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - добавил Богомаз.

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