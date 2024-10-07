МО: средства ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник над регионами России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией страны в течение прошедшей ночи, 12 из них были сбиты над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны.