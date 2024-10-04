Названа третья по величине армия НАТО

Армия Польши стала третьей в НАТО по показателю численности, превысив количество солдат в 200 тысяч.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Мы уже опередили Францию. У нас уже 205 тысяч солдат, а под конец года ожидается 207 тысяч или даже больше», — отметил он.

На первом месте по численности армии среди стран НАТО сейчас США, потом идет Турция.

В 2022 году президент Польши Анджей Дуда подписал закон «Об обороне отечества», согласно которому численность польской армии, включая войска теробороны, должна быть увеличена почти в 2 раза — до 300 тысяч солдат.

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В августе стало известно, что власти Польши намерены увеличить расходы на оборону до 4,7% ВВП. Сейчас на оборону больше 3% ВВП тратят только пять стран НАТО, включая Польшу, — это США, Эстония, Латвия и Греция.