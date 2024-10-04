Мали поблагодарила Россию за поставки вооружений

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что страна высоко ценит оперативность поставок военной техники, закупаемой у России. Его слова приводит РИА Новости.

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Диоп поблагодарил Россию за оперативность в поставках вооружений и отметил, что Мали «очень заинтересована» в закупке российских вооружений.

«Мы высоко ценим оперативность поставок всего военного оборудования, которое закупает Мали, и всю поддержку, которую мы получаем от России», — отметил министр.

Ране Мали решила добывать редкоземельный металл в партнерстве с Россией. Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Алуссени Сану. «Мы обратились к России с вопросом разработки такого важного сырья как литий для того, чтобы установить стратегическое партнерство», — сказал он.