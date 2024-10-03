Стало известно, какое предупреждение передал Иран США

Иран после масштабного удара по военным объектам Израиля передал послание Вашингтону через Катар. Власти страны сообщили США, что не желают начинать большую войну, но больше не будут проявлять «одностороннюю сдержанность», пишет Al Jazeera со ссылкой на источник.

Накануне КСИР объявил, что ракетная атака, предпринятая 1 октября, стала ответом на гибель лидера ливанской шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана при израильской атаке на штаб движения в пригороде Бейрута 27 сентября.

По данным собеседника телеканала, Тегеран пообещал дать на любую израильскую атаку «неординарный» ответ, который, в том числе, может затронуть объекты израильской инфраструктуры.

Ранее в западных СМИ появились публикации о намерениях ЦАХАЛ нанести в ближайшие дни «значительный удар» по объектам нефтедобычи на иранской территории в ответ на массированную ракетную атаку Ирана.

Стало известно о просьбе США к Ирану во время ударов по Израилю

Сведения об ухудшении обстановки на Ближнем Востоке привели к значительному повышению цен на нефть 1 и 3 октября. В общей сложности, стоимость барреля нефти марки Brent выросла до 77 долларов