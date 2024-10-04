Что известно о противостоянии Израиля и "Хезболлы" на данный момент

По данным израильских СМИ, Хашем Сафиеддин, предполагаемый следующий лидер "Хезболлы", стал целью израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, в полночь пятницы.

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Это произошло в тот момент, когда военный кабинет Израиля все еще взвешивает свой ответ на атаку, а посол Израиля в ООН сообщил CNN, что ответ "будет скоро". 37 человек погибли и 151 получили ранения в результате израильских ударов по Ливану в четверг, сообщило министерство здравоохранения Ливана. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещала продолжить наносить удары по целям "Хезболлы" в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана.

Израиль атаковал Бейрут для ликвидации преемника лидера «Хезболлы»

Axios, ссылаясь на израильские источники, сообщил, что Сафиеддин был целью атаки в ночь на пятницу. "Хезболла" не прокомментировала эти заявления. Неясно, был ли он убит. По оценке аналитиков, Сафиеддин, глава исполнительного совета Хезболлы, является наиболее вероятным кандидатом на замену покойного генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллы, убитого израильскими авиаударами в Дахие на прошлой неделе.

Пятничные удары были похожи на взрывы, убившие Насраллу, с серией громких взрывов, следующих друг за другом, сотрясающих Бейрут. Были запечатлены большие красные клубы дыма, исходящие с места авиаударов. Сообщается, что на прошлой неделе Израиль применил десятки 600-килограммовых противобункерных бомб, оставив после себя воронки глубиной в десятки метров.

Источник, близкий к "Хезболле", также сообщил AFP, что Израиль нанес 11 последовательных ударов по южному оплоту группировки в Бейруте, пригороду Дахие, поздно вечером в четверг, в одном из самых жестоких рейдов с тех пор, как Израиль усилил свою кампанию авиаударов по Ливану на прошлой неделе.

Корреспонденты агентства в Бейруте и за его пределами слышали громкие удары, от которых сработала автомобильная сигнализация, а здания сотрясались. Примерно через час было слышно несколько взрывов со стороны южных пригородов после того, как израильские военные приказали жителям района Хадат эвакуироваться.

"Израиль нанес удары по ю ым пригородам 11 раз подряд", - сообщил источник на условиях анонимности.

На кадрах, обнародованных AFP видно, как над местом удара поднимаются гигантские шары пламени, клубится густой дым и вылетают осветительные ракеты. Официальное Национальное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило, что "на данный момент зафиксировано более 10 последовательных ударов, что является одним из самых мощных налетов на южные пригороды Бейрута с начала израильской войны в Ливане". По данным ливанской Национальной армии, удары были нанесены и в горных районах за пределами Бейрута.

Израиль обвинил "Хезболлу" в запуске в четверг около 230 снарядов с территории Ливана по израильской территории. Между тем "Хезболла" заявила, что в течение дня совершила 32 различных нападения, включая ракетные обстрелы израильских поселений и военных баз, а также нападения на израильских солдат, проводящих наземные операции на юге Ливана. "Хезболла" была не единственной поддерживаемой Ираном группировкой, которая заявила, что атаковала Израиль в четверг. В отдельном инциденте Исламское сопротивление в Ираке взяло на себя ответственность за атаку беспилотников на юг Израиля. Израильские военные заявили, что перехватили беспилотник над южным Израилем, никто не пострадал.

Между тем южный пригород Бейрута дал название печально известной израильской доктрине Дахие, которая, как говорят, возникла во время войны в Ливане в 2006 году. В конце прошлого года почетный профессор исследований мира в Брэдфордском университете Пол Роджерс написал комментарий для Guardian о стратегии, в котором подчеркивается использование Израилем "непропорциональной силы" во время войны с Ливаном 2006 года.

По словам профессора, это было преднамеренное применение "непропорциональной силы", например, уничтожение целой деревни, если считать ее источником ракетного огня. Одно из графических описаний результата было таково: "около тысячи ливанских мирных жителей были убиты, треть из них - дети".

"Города и деревни были превращены в руины, мосты, очистные сооружения, портовые сооружения и электростанции были выведены из строя или разрушены", - написал Роджерс.

Главой израильских военных сил в Ливане во время войны и куратором доктрины был генерал Гади Айзенкот. Он стал начальником генерального штаба ЦАХАЛа, ушел в отставку в 2019 году, но в октябре был возвращен в качестве советника военного кабинета Нетаньяху.

К слову, поразительно циничным выглядит комментарий Джо Байдена, когда его спросили об авиаударах по Ливану в последние дни. "Насколько вы уверены, что не будет дождя? Слушайте, я не верю, что будет полномасштабная война. Я думаю, мы можем ее избежать. Но еще многое предстоит сделать, еще многое предстоит сделать", - сказал арендатор Белого дома. На вопрос о том, почему он не говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в последние дни, хотя тот обещал сделать это в воскресенье, он ответил: "Потому что сейчас никаких действий не происходит". На вопрос, беспокоит ли его то, что израильский удар по нефтяным объектам Ирана приведет к росту цен на нефть, он ответил: "Если случится ураган, цены вырастут. Я не знаю, кто знает".

Израиль в четверг отдал приказы об эвакуации дополнительных деревень на юге Ливана, что стало сигналом к расширению его наземного вторжения. Более 1000 человек в Ливане были убиты и около миллиона жителей были перемещены с тех пор, как Израиль вступил в жестокое противостояние с "Хезболлой". Убежища оказались переполнены сверх всякой возможности, отмечает CNN.

Между тем

В ночь на пятницу в результате израильского авиаудара по кафе на оккупированном Западном берегу погибли 18 человек. Телеканал Al-Jazeera сообщил, что среди погибших оказались мать и двое ее детей. Сообщается, что местные больницы переполнены жертвами атаки, в результате которой было разрушено целое здание. По данным телеканала, это была самая кровавая атака на Западном берегу за последние 24 года. Ссылаясь на палестинские СМИ и фельдшера Красного Полумесяца, израильская газета Haaretz ранее сообщила, что многие люди все еще остаются под завалами. Министерство здравоохранения Газы сообщило в четверг вечером, что за предыдущие 24 часа погибли 99 палестинцев и 169 получили ранения.

Факты

У Израиля долгая история убийств своих врагов, часто приводящих к жертвам среди мирного населения. За последние недели и месяцы израильские военные и спецслужбы ликвидировали около 20 высокопоставленных деятелей "Хезболлы". В их число входит Ибрагим Акиль, предположительно убитый в результате авиаудара в Бейруте в сентябре. Он был одним из последних, оставшихся в живых, основателей военного крыла "Хезболлы", переживших более 40 лет конфликта с Израилем. Фуад Шукур, которого Израиль считал ответственным за контроль за большей частью современного оружия "Хезболлы", включая высокоточные управляемые ракеты, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, ракеты большой дальности и беспилотные летательные аппараты, был убит в результате удара по Бейруту в июле. Набиль Каук, занимавший ряд военных командных должностей и недавно начавший поездки в Иран, был убит в результате удара в начале этой недели. Вместе с Насраллой был убит Али Караки, отвечавший за военные операции вдоль спорной границы с Израилем, а также Ибрагим Джазини, отвечавший за внутреннюю безопасность в "Хезболле".