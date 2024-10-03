США поставляли вооружения Тайваню по завышенным ценам

Американский оборонный концерн RTX (ранее известный как Raytheon Technologies) во время выполнения поставок вооружений и услуг для Тайваня умышленно завышал цены. Об этом сообщил тайваньский информационный портал "Ляньхэ синьвэньван".

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В июне этого года агентство Bloomberg сообщило о том, что правительство США начало расследование в отношении RTX из-за возможного завышения цен на ракетные вооружения и поставляемые услуги. По данным The Wall Street Journal, позже оборонный концерн признал нарушения и после достижения соглашения с властями выплатил $1,24 млрд.

Как указывает портал, RTX мог завысить цены при поставках Тайваню зенитных ракетных комплексов Patriot в 2013 году и радаров в 2017 году. Оборонное ведомство острова косвенно подтвердило эту информацию, указав, что власти США провели расследование в отношении неназванного оборонного подрядчика.

"К настоящему времени Министерство юстиции США уже достигло сделки с компанией и вернет нам необоснованно заработанные ею средства в полном объеме", - сказано в заявлении тайваньского оборонного ведомства.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.