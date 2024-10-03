Хуситы заявили о нанесении ударов БПЛА по Тель-Авиву

Беспилотные летательные аппараты йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» атаковали Тель-Авив.

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С заявлением об этом выступил военный представитель движения Яхья Сариа. Его слова прозвучали в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

«Военно-воздушные силы Йемена провели операцию, атаковав беспилотниками «Яффо» жизненно важный объект в Тель-Авиве на территории оккупированной Палестины», — цитирует его ТАСС.

Генсек «Хезболлы» накануне гибели решил примириться с Израилем

В среду, 2 октября, сообщалось о ракетном ударе хуситов по военным объектам, расположенным на территории Израиля.