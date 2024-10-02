Армия США заключила «таинственный» контракт на поставку «Свиней»

Армия США заключила контракт на поставку пулеметов M60, которые военные называли The Pig («Свинья») из-за недостаточной надежности. Ранее американские подразделения практически перестали эксплуатировать M60, пишет The War Zone (TWZ).

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В рамках «таинственного» соглашения на сумму около 15 миллионов долларов между военными и компанией U.S. Ordnance армия получит неустановленное количество пулеметов M60E6 и M60E4. Также военным поставят комплекты для переоборудования прошлых модификаций M60.

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«Ранее в этом году служба объявила о своей заинтересованности в покупке этого оружия, которое американские военные в основном перестали использовать десятилетия назад, но, как ни странно, умолчала о том, для кого и почему. Это оружие может быть предназначено для иностранного союзника или партнера, такого как Украина», — пишет издание.

Автор материала допустил, что закупки пулеметов могут быть частью предстоящего пакета помощи Киеву. На складах армии США остается больше количество M60, которые можно переоборудовать в относительно современные пулеметы.

Единый пулемет M60 приняли на вооружение в 1957 году. Боевым дебютом оружия стала война во Вьетнаме, где проявились недостатки базовой конструкции. В частности, от вибраций ослаблялись крепления газоотводного узла, а затворная группа отличалась малым запасом прочности. Основные недостатки конструкции устранили в последующих модификациях.

В августе главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев сообщил, что легкий ручной пулемет РПЛ-20 начал поступать в российские войска. Пулемет с ленточным боепитанием весит 5,5 килограмма.