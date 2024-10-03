ЦАХАЛ сообщил о гибели своего девятого военного в боях на юге Ливана

Израильская армия продолжает нести потери в первые дни наземной операции на юге Ливана. Армейская пресс-служба обнародовала имя еще одного военного, погибшего в боях на ливанской территории.

Согласно ее заявлению, 21-летний капитан Бен-Цион Фалах, служивший в десантной бригаде, погиб 2 октября в ходе боев на юге Ливана.

Таким образом, число израильских военных, погибших в Ливане с начала там наземной операции, достигло девяти. Днем ранее армия сообщила о первых потерях с начала операции, по состоянию на 2 октября речь шла о восьми погибших и семи раненых.

3 сентября Армия обороны Израиля начала операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам ливанского шиитского движения. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла. Шиитское движение подтвердило его гибель и обещало продолжить противостоять Израилю. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.