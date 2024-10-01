На Украине сообщили о потере Угледара

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль Угледар Донецкой народной республике. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState.

Сообщается, что российские военные публикуют фотографии с флагами со всех точек города.

«Последние дни обороны нет желания комментировать, все равно ничего не изменится», — написали авторы проекта.

Стало известно, сколько солдат ВСУ находятся в «ловушке» в Угледаре

Ранее на Украине подтвердили продвижение ВС России в центр Угледара. Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что в Угледаре крайне тяжелая гуманитарная ситуация.

До этого стало известно, что военные Вооруженных сил Украины пытаются покинуть город Угледар. Сообщается, что пути отхода для украинской армии находятся под огневым контролем российских войск, из-за чего покинуть город очень трудно