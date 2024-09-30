Стало известно о ходе боев за Угледар

Бои за контроль над Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР) продолжаются в районе центральной части города. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он добавил, что Вооруженные силы России расширили зону контроля и серую зону в нескольких частях Угледара. По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть небольшой коридор из города, который находится под перекрестным огнем и используется для эвакуации людей и подвоза военной техники.

Уволен командир обороняющей Угледар 72-й бригады ВСУ

Ранее в ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре. По словам российского военного с позывным Мучной, на данный момент российские войска пытаются пробиться к селу Богоявленка, куда из Угледара могут отступить подразделения украинской армии.