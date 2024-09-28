ВСУ выпустили «бригаду» дронов против России

Средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили пять дронов Вооруженных сил Украины, запущенных в сторону России, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, четыре БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, один — над Курской.

Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области, — говорится в сообщении ведомства.

Минувшей ночью беспилотник ВСУ атаковал автобус недалеко от села Ясные Зори в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате пострадали два мирных жителя.

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Также украинская армия атаковала поселок Дубовое Белгородского района. По словам Гладкова, БПЛА попал в жилую квартиру и сдетонировал, в результате пострадали восьмилетняя девочка и ее мать. Ребенка с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти госпитализировали.

Накануне, 27 сентября, в селе Петровка Белгородского района пострадал водитель, по машине которого ударил украинский беспилотник. По информации Гладкова, ВСУ атаковали автомобили и автобусы, одно из транспортных средств полностью сгорело. У пострадавшего диагностировали осколочные ранения головы, после получения медицинской помощи он отказался от госпитализации.