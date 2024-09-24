Байден отказался прекращать поддержку Украины

Американские власти не прекратят оказывать поддержку Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Мы не можем позволить себе отвернуться и не откажемся от поддержки Украины до момента, пока она не добьется устойчивого и справедливого мира», — заявил Байден.

Американский лидер также обвинил Россию в стремлении к «развалу НАТО» и добавил, что его «удалось предотвратить».

Байден высказался о разрешении конфликта на Ближнем Востоке

Ранее Байден прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Белом доме сообщили, что 26 сентября американский лидер обсудит с Зеленским мирный план по Украине.