МО Чехии призналась в поставках Украине неисправных боеприпасов

Часть поставленных Украине западных боеприпасов была неисправна. В этом призналась министр обороны Чехии Яна Чернохова. Lenta.ru

«Мы знаем, что мы покупаем не только новые боеприпасы, но и старые, у которых могут быть проблемы», - приводит ее слова агентство ČTK. При этом Чернохова назвала такие случаи «единичными" и подчеркнула, что не получала жалоб от украинского посольства в Праге. Министр также считает что «эта информация [о неисправных снарядах] может быть направлена на то, чтобы заставить общественность почувствовать, что с инициативой по боеприпасам что-то не так». ТАСС

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что некоторые чешские снаряды детонировали в 20-60 м от ствола артиллерийского орудия, что привело к повреждению артустановок и ранению представителей личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета.Ru