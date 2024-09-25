Абу-Даби и Вашингтон намерены расширять сотрудничество в сфере обороны

Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты планируют развивать сотрудничество в военной сфере для укрепления оборонного потенциала двух стран. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам визита президента арабского государства шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Вашингтон.

Как следует из документа, текст которого опубликовало эмиратское информационное агентство WAM, лидеры ОАЭ и США подтвердили намерение поддерживать "прочные двусторонние отношения в сфере обороны и безопасности с целью укрепления совместного военного потенциала для противодействия внешним угрозам". Вашингтон, отметил президент Джо Байден, привержен обеспечению безопасности ОАЭ и будет способствовать тому, чтобы власти арабской страны смогли получить "необходимые возможности" для защиты от исходящих извне угроз.

Байден и Мухаммед бен Заид также затронули тему кибербезопасности, обеспечение которой необходимо для развития цифровой экономики, указывается в заявлении. Они подтвердили стремление двух стран расширить сотрудничество в области кибербезопасности "для защиты жизненно важной инфраструктуры и противодействия вредоносной деятельности правительственных и неправительственных структур в киберпространстве".

Незадолго до поездки в Америку Мухаммед бен Заид заявил, что ОАЭ исходят из принципа "экономика прежде всего", выстраивая "важные стратегические отношения" с американской администрацией. 23 сентября он впервые посетил Вашингтон в качестве президента ОАЭ и провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис. Они обсудили ситуацию в Судане и секторе Газа, а также планы по укреплению сотрудничества в области освоения космоса, чистой энергетики и искусственного интеллекта. Соединенные Штаты также признали Абу-Даби одним из основных партнеров в сфере обороны. Прежде единственной страной, имевшей такой статус, была Индия.